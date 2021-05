Fernando Pimenta "satisfeito" com bronze em Taça do Mundo com nível "olímpico"

O canoísta Fernando Pimenta manifestou-se este sábado "satisfeito" com o desempenho que lhe valeu a sua 101.ª medalha internacional, o bronze na prova de K1 1.000 da Taça do Mundo da Hungria.

"Não estou contente, pois é claro que gostava de ter vencido, mas estou satisfeito com a minha prestação. Fiz uma regata bastante constante. Aguentei-me bem no final. Mas há alguns aspetos a melhorar...", reconheceu o limiano, que esta época está focado "somente" nos Jogos Olímpicos.

Fernando Pimenta, que não falha um pódio desde o Rio2016, destacou o valor dos atletas nesta final, na qual, acredita, estão os futuros medalhados em Tóquio2020.

"Foi, sem dúvida, uma prova olímpica. Praticamente todos os atletas que podem ser medalhados nos Jogos estão aqui, ou grande parte deles. É bom voltar à competição, a uma Taça do Mundo com este nível do K1 1.000, em que qualquer um pode vencer. O campeão do Mundo, atual detentor do título, ficou em quarto lugar", exemplificou.

Pimenta terminou a prova em 3.38,94 minutos, a 1,1 segundos do jovem Jacob Schopf, que coloca a Alemanha novamente entre os favoritos ao ouro olímpico nesta categoria e que bateu o checo, também campeão do mundo, Josef Dostal, por 56 centésimos de segundo.

No domingo, em K1 5.000, o português admite que vai ser "uma prova para desfrutar, dar um grande espetáculo desportivo", tentando, sempre, "dar alegrias e orgulhos aos portugueses, se possível com medalhas".

Na segunda-feira é o regresso a Portugal para "continuar o trabalho, ganhar volume e resistência" para chegar bem a Tóquio, sendo que de 03 a 06 de junho disputará os Europeus, em Poznan, Polónia, "para ganhar ritmo competitivo".

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, considerou esta medalha "muito importante" para Portugal na Taça do Mundo, elogiando o percurso de Pimenta.

"Mostra a consistência do Fernando neste ciclo olímpico que vai com mais um ano, pois mantém sempre a presença no pódio. Mostra a consistência e experiência que tem. Estamos muito felizes e podemos contar com ele na discussão pelas medalhas em Tóquio, em agosto", completou.

O dirigente elogiou ainda o sétimo lugar de Teresa Portela em K1 200 e o sexto do K2 500 de João Ribeiro e Messias Baptista, que integram, juntamente com Emanuel Silva e David Varela o K4 500 que vai estar em Tóquio2020.