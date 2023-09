Fernando Pimenta: «Se sou o melhor desportista português? Os especialistas é que têm de avaliar»

Fernando Pimenta dá por terminada a temporada de 2023, com um saldo de 13 medalhas, três delas de ouro em Campeonatos do Mundo: K1 1000 de velocidade, com qualificação para Paris'2024, e K1 short race e K2 maratona, esta última conquistada este domingo, com José Ramalho. "O 13 não é número do azar, até porque eu nasci no dia 13", começou por nos dizer em jeito de brincadeira o canoísta de Ponte de Lima, que, aos 34 anos, já soma 136 medalhas internacionais, currículo que para o seu treinador, Hélio Lucas, e para o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vitor Félix, fazem dele o melhor desportista português de todos os tempos. Fernando Pimenta é da mesma oponião?"Acho que têm de ser os especialistas da área do desporto a fazer essa avaliação. Mas os oito títulos de campeão do Mundo que tenho, mais duas medalhas em Jogos Olímpicos, outros títulos em termos europeus, digamos que fazem com que tenha um currículo generoso", frisou Fernando Pimenta.A comparação com Cristiano Ronaldo é muitas vezes referenciada. "Sim, existe muito gente que faz essa comperação. O Cristiano tem muitos títulos, mas ainda não venceu nenhum mundial, e também não tem medalhas olímpicas. Seja como for, o futebol tem outras grandes competições, como a Champions. Só posso ficar feliz com essa comparação", rematou.