Fernando Pimenta vice-campeão do Mundo em K1 5000

Fernando Pimenta sagrou-se este domingo, em Copenhaga, na Dinamarca, vice-campeão do Mundo em K1 5000 metros, depois de na véspera ter conquistado o ouro na distância olímpica, o K1 1000 metros.





O olímpico português só perdeu este domingo e nos últimos 100 metros para o húngaro Noe Balint, que completou a prova em 20.02,96 minutos, com Pimenta a somar 20.03,19. Mais distante, em terceiro, ficou o dinamarquês Mads Pederson, com 20.23,25.O canoísta de Ponte de Lima conquistou desse modo a sua 108.ª medalha internacional, sendo esta a 13.ª em Mundiais. Nesta distância foi campeão mundial em Montemor-o-Velho, em 2018, e no ano anterior. Em 2019 foi medalha de bronze.Portugal fecha estes Mundiais com cinco medalhas: ouro (K1 1000) e prata (K1 5000) para Fernando Pimenta, prata para João Ribeiro (K1 500), a mesma medalha para Messias Batista/Francisca Laia (K2 200), sendo que na paracanoagem Norberto Mourão foi bronze.