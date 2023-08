Fernando Pimenta: «Voltei a encontrar boas sensações»

O canoísta Fernando Pimenta assumiu esta quinta-feira a satisfação por ter voltado a encontrar "boas sensações", com as quais se apurou com à-vontade para a final do K1 1.000 metros dos Mundiais da Alemanha.

"Hoje voltei a encontrar boas sensações durante toda a prova. Já não me senti tão ansioso como ontem [quarta-feira], mas mais tranquilo. Isso também ajuda. Sem dúvida que foi tentar não gastar muita energia, era essa o objetivo. Foi assumir a liderança sem ter de desgastar muito os braços e corpo porque amanhã [sexta-feira] o dia também vai ser bastante exigente", disse, à Lusa.

Pimenta garantiu uma das duas vagas da sua meia-final para a regata das medalhas de sábado, mas na sexta-feira vai ter dose dupla com meia-final de K1 500 metros e desejada final dessa prova horas mais tarde. "Vai ser um bom teste, sem dúvida. Vou com o checo campeão do Mundo (Josef Dostal) e o Balint Kopasz, campeão olímpico de K1 1.000 e que também já foi campeão do Mundo dos 500. É vir e dar o meu melhor e conseguir ficar nos três primeiros", desejou.

Teresa Portela congratulou-se pela forma convincente como atingiu nova final de K1 500, perdendo somente para a multicampeã olímpica Lisa Carrington, da Nova Zelândia. "É verdade que tentei largar rápida. Quando estou bem não preciso de ir à maluca para a frente, consigo controlar sem gastar muita energia. Tentei controlar esse início e no final deixar tudo o que tinha para que não me apanhassem", explicou.

Assumiu que seria "difícil" apanhar a rival neozelandesa, contudo valorizou o segundo lugar na sua série: "No apuramento olímpico e possivelmente poder estar muito perto dos meus quintos Jogos é muito gratificante. É bom sentir que nos momentos certos consigo mostrar a Teresa Portela que me conheço".

Quanto à final de sábado, admite que pode chegar "muito mais cansada" pelo facto de na sexta-feira ter a meia-final e final (A ou B) do K4 500, forte objetivo da federação para Paris'2024. "De certeza vou estar cansada e até pode levar a que não faça grande resultado em K1, mas é de esperar que dê para o apuramento, é mesmo o meu objetivo", concluiu.

Norberto Mourão assumiu a semifinal "bastante apertada, com excelentes tempos" na qual foi segundo e com isso vai à final da classe adaptada VL2. "Acabei bastante cansado, mas nas finais por norma consigo superar-me. O tempo que fiz hoje já é excelente e dá para melhorar", sublinhou.

Os Mundiais de canoagem juntam em Duisburgo cerca de 2.000 atletas em representação de 95 países.