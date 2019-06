O canoísta José Ramalho juntou este domingo o título de campeão nacional K2 de maratonas com Ricardo Carvalho ao cetro individual conquistado no sábado , em prova disputada no Rio Douro em Crestuma, Vila Nova de Gaia.A dupla do Clube Fluvial Vilacondense concluiu os 29,8 quilómetros do percurso em 2:00.49,01 horas, batendo, ao sprint, por 1,21 segundos a equipa do Gemeses composta por Alfredo Faria, vice-campeão em K1, e Miguel Rodrigues.Henrique Cerqueira e João Albuquerque, do GD Alcoutim, ficaram com o bronze, já a 3.16 minutos.Joana Marinho de Sousa e Rita Fernandes, que também tinha ganho em K1, deram ao CN Ponte de Lima o primeiro lugar no K2 feminino, com 1:59.54,06 horas, ao fim de 26,2 quilómetros.Deixaram a distantes 4.59 minutos a equipa composta por Nara Varela e Ana Valentim do Alhandra SC e a 8.58 Marta Noval e Ana Nogueira, do CN Prado.