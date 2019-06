Os canoístas José Ramalho e Rita Fernandes, em K1, e Sérgio Maciel, em C1, sagraram-se este sábado campeões nacionais de maratonas, em prova no Rio Douro, em Crestuma, Vila Nova de Gaia.Seis vezes campeão da Europa, prova na qual foi duas vezes 'vice', uma vez vice-campeão do mundo e três vezes bronze, José Ramalho voltou a impor-se em Portugal, desta vez cumprindo os 29,8 quilómetros em 2:11.19,33 horas.Alfredo Faria foi o único canoísta a dar-lhe luta, terminando a 3,72 segundos, enquanto Adriano Conceição completou o pódio já a 1.03,88 minutos.No setor feminino, Rita Fernandes cumpriu os 26,2 quilómetros em 2:11:05.08, bem à frente de Marta Noval, que concluiu a 1.40,75 minutos, e Joana Marinho de Sousa, a 3.34,51.Nas canoas, Sérgio Maciel não teve rival em C1, concluindo a mesma distância feminina em 2:09.36,25 horas.No domingo, disputam-se as provas de equipas.