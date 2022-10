José Ramalho sagra-se vice campeão do Mundo de maratonas em K1

José Ramalho conquistou este sábado a medalha de prata na prova de K1 Sénior (29,8 km) do Campeonato do Mundo de Maratona que decorre em Ponte de Lima, com 2:08:27.04 horas.Fernando Pimenta andou quase sempre no grupo na frente mas não chegar ao pódio, tendo terminado a distância que não competia há cerca de dez anos, no 5.º posto, com 2:08:43.33.O vencedor foi o sul-africano Andrew Birektt, com 2:08:25.94 horas, enquanto o dinamarquês Mads Pedersen completou o pódio no terceiro posto (2:08:27.36).

Portugal tem agora seis medalhas nestes Mundiais, nomeadamente o ouro de Fernando Pimenta na short race e da júnior Beatriz Fernandes em C1 na distância longa, com a atleta limiana a ser igualmente bronze na short race, aberta a todos os escalões etários.

Agora soma-lhe a prata de José Ramalho em K1 e ainda o bronze dos juniores Ana Pereira e Joel Miranda, ambos em C1.

Os Mundiais de maratonas juntam em Ponte de Lima 890 canoístas, oriundos de 36 países.