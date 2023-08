Mundiais: Fernando Pimenta e Teresa Portela com classe rumo às finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os canoístas Fernando Pimenta e Teresa Portela apuraram-se esta quinta-feira para as finais dos Campeonatos do Mundo da Alemanha, em K1 1.000 e K1 500 metros, respetivamente, tal como Kevin Santos em K1 200 e Norberto Mourão em VL2.

"É um balanço muito positivo. Em 15 provas, apenas em uma não chegámos às meias-finais. Garantimos também algumas finais e todos os objetivos que tínhamos delineado continuam em aberto", regozijou-se Ricardo Machado, vice-presidente da federação de canoagem para o alto rendimento, em declarações à Lusa.

Em busca das escassas seis vagas olímpicas atribuídas na final, Pimenta e Portela mostraram classe, abrindo boas perspetivas para consumarem em Duisburgo o objetivo para Paris'2024.

Pimenta, bronze em Tóquio'2020, liderou a sua série do primeiro ao último metro, impondo-se em 3.28,097, batendo o sueco Matin Nathell, o único a seguir consigo para a final.

Sábado, às 11:11, horas de Lisboa, Pimenta, vice-campeão do Mundo em título, vai tentar manter a tradição de medalhas internacionais, numa prova que vale seis ingressos para os Jogos Olímpicos.

Teresa Portela sabia que só tinha acesso a duas das três vagas à final, uma vez que a multicampeã olímpica Lisa Carrington, da Nova Zelândia, há muito que é imbatível, ganhando a série em 1.47,216 minutos, deixando Portela a cerca de segundo e meio, com a portuguesa a conseguir uma margem superior a meio segundo para a sérvia Milica Novakovic.

Sábado, Teresa Portela compete na pista três, com a final a realizar-se às 11:21.

Kevin Santos não pôde defender este ano o título europeu de 2022 em K1 200 metros -- conquistado pelo seu companheiro de equipa Messias Baptista -- mas vai ter a oportunidade de procurar um inédito pódio mundial, ao apurar-se com o terceiro lugar na sua semifinal.

Igualmente em distância olímpica, a C2 500 metros das jovens Inês Penetra e Beatriz Fernandes ainda não têm o andamento das mais rápidas do Mundo, não acompanhando o ritmo da China, Cuba e Alemanha, ficando na quinta posição, pelo que vai à final B.

A dupla vai ter, na fase de repescagem continental, em 2024, na Hungria, mais dois 'bilhetes' que espera disputar para Paris'2024.

Fora do programa olímpico, Kevin Santos cumpriu a sua prova de K1 200 metros em 34,334, apenas superado pelo espanhol Carlos Garrote e pelo georgiano Badri Kavelashvili: sábado entra na pista oito, às 10:51.

Na canoagem adaptada, Norberto Mourão avançou em segundo lugar, em 53,012, adiantado somente pelo húngaro Robert Suba: sábado compete na pista dois, com seis vagas em jogo. "Sexta-feira vai ser um dia extremamente importante, com seis semifinais com possibilidade de garantir algumas finais importantes, nomeadamente os K4 500. Se o conseguirmos, boa parte dos nossos objetivos ficam desde já cumpridos", completou Ricardo Machado.

Os K4 500 João Ribeiro, Messias Baptista, Kevin Santos e Emanuel Silva e o de Francisca Laia, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Maria Rei têm como única hipótese de qualificação Olímpica o Mundial, pelo que atingir a final é fundamental.