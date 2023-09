Fernando Pimenta e José Ramalho bicampeões mundiais de K2 maratona

Mais uma medalha de ouro para Fernando Pimenta. O olímpico português revalidou este domingo o título mundial em K2 maratona, ao lado de José Ramalho, com quem já tinha conseguido o ouro em 2022, em Ponte de Lima.A dupla lusa revalidou agora o título no Mundial na Dinamarca, gastando 1:54.35 horas para fazer a prova, batendo em cima da linha de meta os franceses Quentin Irban e Jeremy Candy, enquanto os noruegueses Jon Vold e- Eivind Vold fecharam o pódio, a 1.31 segundos.Depois do título mundial em K1 1000, na canoagem de velocidade, que valeu a Fernando Pimenta garantir também a quota olímpica, o limiano competiu nos Mundiais de maratona, onde conseguiu dois ouros: primeiro na prova de K1 short race, agora no K2 com José Ramalho.