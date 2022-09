Portugal ataca medalhas em Ponte de Lima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Mundiais de maratona já animaram Ponte de Lima com as provas dos age-groups, sendo que a partir de hoje e até domingo disputam-se, digamos, as mais importantes, para elites, sub-23 e juniores, divididos entre caiaques e canoas, competindo também a paracanoagem. Serão 41 os portugueses envolvidos nas provas que hoje começam e há a perspetiva de o nosso país conseguir conquistar “quatro ou cinco medalhas” , disse à Lusa o selecionador nacional Rui Câncio.

E à frente dos que podem subir ao pódio está o mais laureado luso na maratona: José Ramalho, que vai defender o título na short race e tentar chegar ao ouro na prova longa, K1, e também no K2, aqui com Fernando Pimenta. E referiu, à Lusa, que competir em Portugal “faz toda a diferença e pode ser, sem dúvida, uma mais-valia”. Sérgio Maciel e a júnior Beatriz Fernandes, ambos nas canoas, são também apostas para as medalhas.