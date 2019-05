Portugal conquista bronze em K4 500

Portugal conquistou este domingo a medalha de bronze em K4 500 metros masculinos na Taça do Mundo em Poznan, Polónia. Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Batista e David Varela cumpriram o percurso em 1.21,014 minutos, atrás do quarteto alemão e francês.Na véspera, Emanuel Silva e Messias Batista também amealharam o bronze em K2 500 Já o quarteto feminino, composto por Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho, foi 6.º na final de K4 500, ganha pela embarcação da Nova Zelândia. França e Polónia ficaram no 2.º e 3.º lugares respetivamente.Este domingo, Fernando Pimenta, que ontem conquistou o ouro em K1 500 e 1000 metros , volta a competir, desta vez em K1 5000. Também Francisca Laia e David Varela vão ainda disputar a inédita prova mista de K2 500.