Resultados de K1 500 garantem K1 200 português em Tóquio'2020

Portugal garantiu este domingo a segunda vaga na canoagem para os Jogos Olímpicos, através do K1 200 de Teresa Portela, que beneficiou dos resultados da final de K1 500 para ser bem-sucedida."Uma vez que três das cinco primeiras nos 200 metros também repetiram o top cinco nos 500, a regra diz que libertam a vaga da distância mais curta. O desempenho da Nova Zelândia, Sérvia e Dinamarca permite alocar mais três lugares, beneficiando a Teresa que no sábado foi oitava", explicou Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem.Esta segunda vaga junta-se à de Fernando Pimenta em K1 1000, depois de o limiano ter sido medalha de bronze na distância na qual foi campeão em 2018 em Montemor-o-Velho.Agora, o dirigente espera que o K4 500 de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela possa confirmar hoje também o apuramento, o que elevaria para seis os apurados para Tóquio2020.Em maio de 2020 há a derradeira fase de classificação para Tóquio2020, somente para caiaques e canoas de um e dois lugares.Norberto Mourão também vai aos Jogos Paralímpicos, com a prata na classe adaptada de VL2 200.Os mundiais de canoagem, que reúnem um recorde de 102 países e cerca de 1.300 atletas, terminam hoje em Szeged.