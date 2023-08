Técnicos nacionais elogiam desempenhos da seleção nos Mundiais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os técnicos nacionais de canoagem Hélio Lucas e Rui Fernandes manifestaram-se esta quinta-feira extremamente satisfeitos com os desempenhos dos seus atletas nos Campeonatos Mundiais da Alemanha, confiantes na conquista de vagas para Paris'2024.

"Sábado aqui estaremos a lutar pelos apuramentos. Sabemos que são poucas vagas, é difícil, mas o Fernando Pimenta e a Teresa Portela já qualificaram no ciclo anterior. Tenho a certeza de que vamos estar os três em Paris a lutar por bons resultados para Portugal", disse à Lusa Hélio Lucas.

O treinador de sempre de Fernando Pimenta, e que no último ano também assumiu a preparação de Teresa Portela, elogiou os desempenhos de ambos, sobretudo o apuramento dele para a final do K1 1.000 e dela para a de K1 500, ambas regatas do programa olímpico e nas quais só os seis primeiros garantem Paris.

"O Fernando tem de gerir melhor as provas do que os seus adversários, que não fazem K1 500, como ele. Vai na pista ao lado do húngaro (Adam Varga, vice-campeão olímpico) e pode fazer uma boa final", desejou, para sábado, enquanto de Teresa salientou a "qualidade" das suas atuações que lhe permitiram "confortavelmente" atingir a regata das medalhas.

"São dois aletas de classe, com um historial fantástico na modalidade e com bastante experiência", concluiu.

Rui Fernandes, treinador dos K2 e K4 500 metros e do K1 200, destacou os "bons desempenhos" dos seus pupilos e as "boas sensações" que estes têm revelado.

"O K4 deu para ver que houve uma evolução com esta nova combinação e prevejo que sexta-feira estejam na luta de acesso à final. Vai ser uma prova muito... combativa. Tudo decidido ao pormenor, com diferenças muito pequenas. Temos valor para ganhar o direito à final", disse o técnico.

Em causa, a nova configuração da tripulação, com João Ribeiro à frente, seguido de Messias Baptista, seu companheiro no K2, Kevin Santos, que também faz K1 200, e Emanuel Silva.

"O K2 apresentou-se, mais uma vez, ao seu melhor nível, com uma prova bem gerida, dentro do combinado. Esteve novamente entre os melhores e está aí para entrar na final e lutar pelas vagas olímpicas", acrescentou.

De Kevin Santos, em prova não olímpica, acredita que tem valor "para os lugares cimeiros da final", depois de ter sido campeão da Europa em 2022.

Os Campeonatos Mundiais de canoagem juntam cerca de 2.000 competidores de 95 países.