Teresa Portela lamenta 8.º lugar no mundial: «Não posso fazer mais nada... é aguardar»

A canoísta Teresa Portela lamentou este sábado ter falhado o apuramento direto para Tóquio 2020 na prova de K1 200 dos mundiais da Hungria, confiando que vai conseguir a vaga no K4 500 de Portugal."Não posso fazer mais nada, por isso é tentar fazer uma boa prova esta tarde no K4, que é a grande aposta, e conseguir o apuramento. No K1 200 já não depende de mim, é aguardar", disse.Para conseguir a vaga nos 200 metros, a canoísta de Esposende precisa que três das cinco primeiras nesta distância também se apurem no K1 500, no domingo."Larguei bem outra vez, consegui ir perto delas, mas no final cedi e perdi pelo menos uma posição. Tinha sido muito melhor o sétimo, pois dava-me mais hipóteses", admitiu.O vento estava contra, situação que não a beneficia, contudo o mesmo "abrandou" na altura da competição, pelo que, assume, "devia estar justo para todos"."Compito muito melhor com vento a favor, acho que me ajuda. Já sabia que ia ser uma prova mais dura pelo vento, mas ainda assim acho que estive a disputar os primeiros lugares até aos 100 metros. Depois, acabei por ceder, mas continuei a fazer uma boa prova. Fico com o oitavo lugar no mundial", constatou.Teresa Portela recorda que os números para os Jogos Olímpicos a atribuir nos mundiais diminuíram e "há muitos países a querer o mesmo", pelo que o êxito é "cada vez mais difícil".À tarde, com Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Francisca Carvalho, é tentar ficar entre as nove finalistas, sabendo que os primeiros lugares na final B também lhes pode garantir o êxito, face às normais desdobragens.