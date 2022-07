Três medalhas para Portugal no Europeu de canoagem de maratona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal conquistou este sábado três medalhas no Europeu de canoagem de maratona em Silkeborg, com José Ramalho bronze na distância longa de K1 e Sérgio Maciel também terceiro em C1, além da prata de Francisco Santos em K1 júnior.

Na Dinamarca, Ramalho concluiu a long distance race em 2:08.58 horas, a mais de três minutos do vencedor, o dinamarquês Mads Pedersen (2:05.23), que venceu em cima da meta o espanhol Iván Alonso.

O português acabou por consolidar o terceiro lugar, com alguma distância temporal para o norueguês Eivind Vold, quarto a quase 20 segundos do luso, numa prova em que Alfredo Faria foi oitavo (2:12.24).

A corrida C1 foi dominada pelos ibéricos, com Manuel Campos a fechar a prova em 2:08.55 horas, à frente de outro espanhol, Manuel Garrido, com Sérgio Maciel a 34 segundos do vencedor.

O dia rendeu ainda uma prata na corrida júnior de K1, com Francisco Santos a somar um terceiro pódio para Portugal, que até aqui ainda não tinha medalhas na prova.

Fora dos pódios, Joel Miranda e Rui Couto foram quartos em C2 juniores, enquanto o sub-23 Adriano Conceição acabou em quinto a corrida K1 do seu escalão etário, no qual Maria Rego Gomes foi nona, na prova feminina.

No domingo, Silkeborg contará com mais finais com portugueses, nomeadamente em C2 e K2.