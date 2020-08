Fabio Jakobsen em coma induzido após grave queda na Volta à Polónia

O ciclista da Deceuninck-Quick Step, Fabio Jakobsen sofreu esta quarta-feira uma violenta queda na 1.ª etapa da Volta à Polónia, tendo sido transportado para o hospital e colocado em coma induzido, referem os meios de comunicação polacos.





Fabio Jakobsen foi 'atirado' contra as barreiras por Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), com quem dividia a luta pela vitória ao sprint.Segundo avançou Czeslaw Lang, organizador da prova, "o acidente ocorreu quando os ciclistas circulavam acerca de 70 km/h", com culpa para Dylan Groenewegen, que tinha vencido a etapa. No entanto o ciclista foi desclassificado e expulso da prova, tendo a vitória sido entregue a Fabio Jakobsen."A União Internacional de Ciclismo (UCI) condena veementemente o comportamento perigoso do ciclista Dylan Groenewegen (Jumbo-Wisma), que enviou Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quickstep) contra as barreiras a poucos metros do final, causando um acidente coletivo no final da 1.ª etapa da Volta à Polónia."Groenewegen foi desclassificado da prova pelo painel de comissários", refere ainda o comunicado da UCI, que "considera este comportamento inaceitável".Entretanto, um porta-voz do hospital para o qual Fabio Jakobsen foi transferido, afirmou que o ciclista está a ser operado por uma equipa de médicos ortopédicos e cirurgiões maxilofaciais. "O estado é grave. Temos de esperar", afirmou Tomasz Swierkot, do hospital de Sosnowiec.