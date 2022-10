João Rodrigues suspenso por sete anos e outros seis ciclistas da W52-FC Porto por três

Os ciclistas da W52-FC Porto implicados na Operação Prova Limpa foram suspensos pela ADoP, sendo que João Rodrigues é o que apanhou o castigo mais pesado, sete anos ao todo. São quatro anos impostos pela União Ciclista Internacional por irregularidades no Passaporte Biológico e mais três anos por posse de método proibido, sendo este castigo aplicado pela ADoP será para cumprir apenas depois de cumprido a suspensão da UCI, ou seja, entre 15 de julho de 2026 e 14 de julho de 2029.Os restantes ciclistas implicados no caso que abalou o ciclismo nacional em abril sofreram suspensões iguais e pelos mesmos motivos.A ADoP esclarece ainda que os sete ciclistas tiveram as sanções reduzidas de quatro para três anos ao abrigo do "n.º 16 do artigo 83 da Lei n.º 81/2021", que prevê que "se o praticante admitir a violação da norma antidopagem e aceitar o período de suspensão, pode beneficiar de uma redução de um ano no período de suspensão".Os restantes implicados no caso e que não surgem na lista de suspensões da ADoP ainda não têm o processo concluído, uma vez que não confessaram os delitos de que são acusados, como são os casos dos ciclistas Joni Brandão e José Gonçalves, bem como os diretores e outros elementos do staff implicados.José Neves - 3 anos (posse de substância proibida e método proibido)Samuel Caldeira - 3 anos (posse de substância proibida e método proibido)Rui Vinhas - 3 anos (posse de substância proibida e método proibido)Ricardo Mestre - 3 anos (posse de substância proibida e método proibido)Ricardo Vilela - 3 anos (posse de substância proibida e método proibido)Daniel Mestre - 3 anos (posse de substância proibida e método proibido)