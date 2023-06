João Almeida sagra-se campeão nacional de contrarrelógio

João Almeida (UAE Team Emirates) sagrou-se esta sexta-feira, em Mogadouro, campeão nacional de contrarrelógio, sucedendo a Rafael Reis (Glassdrive), que este ano não foi além do 6.º lugar.O ciclista de A dos Francos, que regressou à competição após o histórico 3.º lugar no Giro, foi mais rápido que o companheiro de equipa, Ivo Oliveira, que repetiu a segunda posição de 2022, gastando mais 34,74 segundos, sendo que o pódio fechou com Joaquim Silva (Efapel Cycling), a 2'23''04.Em 2022, João Almeida tinha sido o terceiro mais rápido neste mesmo circuito, sendo que no domingo, na mesma localidade, defenderá o título de campeão nacional de fundo.Eis a classificação dos 10 primeiros da prova de contrarrelógio:1.º João Almeida (UAE Team Emirates), 38m51s2.º Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), 39m26s3.º Joaquim Silva (Efapel Cycling), 41m14s4.º Miguel Salgueiro (AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense), 41m19s5.º Emanuel Duarte (Efapel Cycling), 41m37s6.º Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor), 41m49s7.º Gaspar Gonçalves (Efapel Cycling), 42m27s8.º José Mendes (NSJBI Victoria Sports), 43m15s9.º João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), 43m46s10.º Bernardo Gonçalves (XSpeed United Continental), 44m00s