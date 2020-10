A-dos-Francos veste-se de rosa para reforçar apoio a João Almeida

A freguesia de A-dos-Francos está vestida de cor de rosa, para apoiar, à distância, o ciclista João Almeida, que esta terça-feira reforçou a liderança da Volta a Itália.

Enquanto o português da Deceuninck-QuickStep disputava a 10.ª etapa, em plena investida do espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), o presidente da Junta de Freguesia de A-dos-Francos descreveu à Lusa o apoio generalizado ao jovem de 22 anos natural e residente na localidade do concelho de Caldas da Rainha.

"Eu hoje ainda não consegui sair de casa e tenho estado fixado na televisão, como todos na freguesia. Toda a gente conhece o João e a família dele, e estamos a todos a torcer para que continue de rosa e a deixar orgulhosos todos, na freguesia e no concelho", sublinhou o autarca Paulo Sousa.

À medida que os 177 quilómetros da etapa entre Lanciano e Tortoreto iam sendo percorridos, João Almeida correspondeu ao apoio dos conterrâneos e, sobretudo, respondeu ao ataque de Bilbao, terminando no terceiro lugar e reforçando a liderança na geral, agora com 34 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) e 43 sobre o espanhol.

"No fundo, estamos a fazer tudo o que nos é possível para que ele sinta o nosso apoio e tem sido fantástico", salientou Paulo Sousa, acrescentando que "as pessoas têm colorido as casas, têm usado roupas cor de rosa".

A autarquia deu o mote, ao "colocar uma bicicleta na rotunda central da terra, uma faixa de apoio no edifício da Junta de Freguesia", mas também a decorar "com faixas rosa muitos plátanos, numa zona de passagem para muitos ciclistas" e "hoje a fazer algumas pinturas alusivas ao ciclismo nas estradas".

A pandemia de covid-19 inibe o convívio social, mas, mesmo assim, estas manifestações de apoio podem ser notadas, sobretudo nas escolas da pequena localidade, que conta cerca de dois mil habitantes.

"O João tem uma irmã mais nova, que anda no terceiro ano, e na classe dela todos vestem rosa. O meu filho, que tem cinco anos, ontem apareceu em casa com uma pulseira cor de rosa, feita pela educadora, por isso, a mensagem está a passar", referiu Paulo Sousa, que até à época passada conciliou a liderança da Junta com o comando técnico da equipa feminina de A-dos-Francos.

Apesar de ter sido eleito pelo PSD, o autarca assumiu-se confortável com a nova tonalidade na freguesia. "De todo, neste caso e nesta causa não há cores partidárias, somos todos rosa, até porque o apoio ao João tem sido generalizado", vincou.

O corredor português prossegue na liderança do Giro, pelo oitavo dia consecutivo, quando faltam 11 etapas para a chegada a Milão.