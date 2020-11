A primeira imagem de Fabio Jakobsen depois da reconstrução facial: «Tem sido uma tremenda caminhada»

Fabio Jakobsen mostrou, pela primeira vez, o resultado da reconstrução facial de que foi alvo na sequência do grave acidente sofrido no início de agosto, na Volta à Polónia. O ciclista da Deceuninck-Quick-Step - equipa do português João Almeida - levou 130 pontos na cara e ficou só com um dente mas, a avaliar pelas imagens, as operações foram bem-sucedidas.





Vídeo amador mostra violência da assustadora queda no final da 1.ª etapa da Volta à Polónia Vídeo amador mostra violência da assustadora queda no final da 1.ª etapa da Volta à Polónia

A carregar o vídeo ...

Através das redes sociais, o corredor holandês deixou uma mensagem de satisfação pela recuperação feita até ao momento. "De volta às bicicletas. Tem sido até agora uma tremenda caminhada. Com esta publicaçãpo gostaria de agradecer aos médicos que me ajudaram deste há muito. O mesmo para a Deceuninck-Quick-Step e todos os patrocinadores pelo apoio durante o processo de recuperação. Já penso na próxima cirurgia, em janeiro. Entretanto, voltei a treinar aos poucos novamente", referiu Jakobsen no Instagram.Recorde-se que Jakobsen foi 'atirado' contra as barreiras por Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), com quem dividia a luta pela vitória ao sprint numa etapa da prova. Na altura, foi de imediato transportado para o hospital e ficou em coma induzido. Groenewegen acabou desclassificado da prova depois de um "comportamento inaceitável", nas palavras da UCI.