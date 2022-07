A tarja da W52-FC Porto: «Transformem a indignação em sucesso. Eles que vivam e verão»

Depois de dez elementos da equipa W52-FC Porto - oito ciclistas e dois elementos do staff - terem sido suspensos, na sequência da operação 'Prova Limpa', a equipa recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem."A nossa e a vossa indignação, transformem-na em sucesso. Eles que vivam e verão", pode ler-se numa tarja exibida por alguns momentos do staff numa foto no Instagram.A operação 'Prova Limpa' foi desencadeada no dia 24 de abril, após uma rusga feita pela Polícia Judiciária e pela ADoP à equipa da W52-FC Porto. Na altura, dez ciclistas foram constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues. Estes dois últimos foram ainda proibidos de exercício de funções e de contactar com os restantes arguidos.Entretanto, 10 elementos foram suspensos por 120 dias, o que inviabiliza a participação na Volta a Portugal. Os oito ciclistas já foram notificados pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), tal como a equipa, UCI, Federação Portuguesa (FPC) e WADA (a agência mundial anti-doping).