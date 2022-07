Adriano Quintanilha demarca-se das ameaças a diretor da ADoP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Calvário Várzea Clube de Ciclismo, na qual estava suportada a equipa profissional W52-FC Porto, demarcou-se das ameaças de que foi alvo o diretor executivo da ADoP António Júlio Nunes.Em comunicado, assinado por Adriano Quintanilha, o clube manifesta "o seu mais veemente repúdio pelas notícias ontem vinculadas na comunicação social, segundo as quais o diretor executivo da ADoP, dr. António Júlio Nunes, teria recebido ameaças à sua integridade física e da sua família, na sequência da suspensão da licença da equipa de ciclismo decretada pela UCI".Por tal facto, acrescenta ainda o comunicado, "esta Associação, além de absolutamente alheia a toda e qualquer ação intimidatória, na qual não se revê, desde já se demarca da mesma, tendo sempre contribuído e cooperado com todas as instituições visadas".,