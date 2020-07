Alberto Contador quebra recorde do 'Everesting'

Alberto Contador pode ter deixado o ciclismo profissional em 2017, mas a capacidade para brilhar e fazer coisas estrondosas em cima de uma bicicleta continuam no espanhol. A maior prova disso mesmo foi dada esta semana, quando o ex-ciclista de 37 anos fixou um novo recorde do chamado 'Everesting', ao completar os necessários 8,848 metros de ascensão em 7:27:20 horas. Um registo incrível, que retirou 2:37 minutos ao anterior máximo, que havia sido fixado por Lachlan Morton há cerca de três semanas.





Para conseguir este registo, Contador utilizou parte da subida de Navapelegrín, na zona de Madrid, aproveitando essencialmente a parte mais inclinada da mesma, com pouco mais de um quilómetro, na qual se registam médias de inclinação de 12% e zonas de 20%. Ao todo, segundo os dados revelados e já aprovados pelo Hells 500, a organização que supervisiona este recorde, o espanhol fez a subida por 78 vezes."A loucura do 'Everesting' está completa. Obrigado pelas vossas mensagens de encorajamento para o fazer. Mais de sete horas na bicicleta e 8,848 metros de ascensão. Foi um desafio muito exigente, mas bastante interessante. O próximo será convosco", escreveu nas redes sociais o ciclista espanhol, que neste desafio aproveitou para testar e promover a marca de bicicletas que se prepara para lançar, a Abikes.De notar que Contador até ascendeu para lá dos 8,848 metros (ainda lhes acrescentou mais 116 metros), procurando impedir que lhe sucedesse o mesmo que Lachlan Morton, que viria a ter o registo anulado por não ter completado o desafio da forma correta. Ao todo, refira-se, Contador fez 139,35 quilómetros neste desafio.De notar que 2020 tem sido pródigo em tentativas de alcançar o Everesting. Todos registos do top-10 foram feitos este ano, entre fevereiro e esta semana, com o tempo de Contador. Efeitos da falta de competições para os ciclistas, que assim encontram nestes desafios uma forma de se motivarem.