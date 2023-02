Alexander Kristoff vai ser distinguido com o Prémio Prestígio na Volta ao Algarve

O Prémio Prestígio da 49.ª Volta ao Algarve em bicicleta será atribuído ao sprinter norueguês Alexander Kristoff, informou esta terça-feira a organização da prova portuguesa, que decorre entre quarta-feira e domingo.

A organização justificou a escolha de Alexander Kristoff com o facto de ser "um ciclista com uma longa carreira de sucesso" e "aquele que mais vitórias tem entre os inscritos" na Algarvia, com 86, incluindo quatro etapas no Tour, a Volta a Flandres (2015), a Milão-Sanremo (2014) ou a Gent-Wevelgem (2019).

O corredor da Uno-X, de 35 anos, vai receber o prémio na sexta-feira, antes do arranque da terceira etapa, que vai ligar Faro a Tavira, no total de 203,1 quilómetros.

O Prémio Prestígio foi atribuído pela primeira vez em 2016, com a organização a decidir partilhar o galardão entre o suíço Fabian Cancellara, o espanhol Alberto Contador e o belga Tom Boonen.

No ano seguinte, a escolha recaiu no alemão Tony Martin e, em 2018, o agraciado foi o belga Philippe Gilbert. O italiano Vincenzo Nibali foi distinguido em 2020, depois de o prémio não ter sido atribuído em 2019, e, em 2021, foi Sérgio Paulinho, o único medalhado olímpico do ciclismo português (prata na prova de fundo de Atenas2004), a merecer o reconhecimento da organização.

No ano passado, o diretor desportivo da Intermarché-Wanty-Gobert, o belga Hilaire van der Schueren, foi o primeiro não ciclista a receber o Prémio Prestígio.

A Volta ao Algarve arranca na quarta-feira em Portimão e termina no domingo, com um contrarrelógio em Lagoa, que vai consagrar o sucessor do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ausente nesta edição.