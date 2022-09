Alpecin-Deceunick e a detenção de Van der Poel: «Não dormiu, estava mentalmente arrasado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mathieu van der Poel foi detido na madrugada de sexta-feira para sábado, na Austrália, por ter alegadamente agredido duas crianças no hotel onde o ciclista holandês estava hospedado antes da prova de fundo de elites do Mundial de ciclismo.Christoph Roodhooft, diretor-desportivo da Alpecin-Deceunick, abordou o incidente que levou à detenção do holandês e fez uma revelação. "Não dormiu nada, estava mentalmente arrasado", garantiu ao 'Eurosport', antes de confirmar que Van der Poel deverá continuar, pelo menos, seis semanas na Austrália, depois de ter sido aberto um processo em tribunal.