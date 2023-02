Amaro Antunes e João Benta suspensos provisoriamente pela UCI

Amaro Antunes e João Benta foram suspensos provisoriamente pela União Ciclista Internacional (UCI) devido a uso de métodos proibidos e ou consumo de substâncias dopantes.Confirma-se, no caso de Amaro Antunes, a notícia avançada por Record quando anunciou o fim da carreira, no dia 17 de janeiro deste ano, a menos de um mês do início da época e quando já estava vinculado à equipa da ABTF Betão- Feirense, de Joaquim Andrade.O ciclista algarvio, de 32 anos, tinha sido o único ciclista da W52-FC Porto a sair ileso da operação 'Prova Limpa', quer no que diz respeito à Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) – já suspendeu sete ciclistas –, quer à justiça civil, que acusou 26 pessoas de vários delitos ligados ao doping. Mas acabaria mesmo por ser vítima deste processo, ao ser agora suspenso provisoriamente pela UCI.Já João Benta, de 36 anos, anunciou uma pausa na carreira no dia 4 de janeiro, apesar de ter contrato com a Efapel, alegando não ter "condições anímicas" para manter o nível dos últimos anos.Benta, recorde-se, foi um dos ciclistas afastados da Volta a Portugal de 2022, depois de a Polícia Judiciária ter realizado buscas, a dois dias do arranque da corrida, a diversos locais, ainda na sequência da operação 'Prova Limpa'.