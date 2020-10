André Carvalho assinou contrato por um ano com a Cofidis

O português André Carvalho, que alinhava na Hagens Bermans Axeon, assinou contrato por um ano com a equipa do WorldTour Cofidis, anunciou esta sexta-feira a formação francesa.

"Pela primeira vez na sua história, a equipa Cofidis acolhe um corredor português, um dos mais talentosos da sua geração: André Carvalho. Esta é uma escolha tão forte como simbólica para a Cofidis, que está solidamente implantada em Portugal e apoia a Volta ao Algarve", lê-se no comunicado da equipa.

André Carvalho, de 22 anos, é natural de Vila Nova de Famalicão e integrava a Hagens Bermans Axeon desde 2019, quando foi quinto nas corridas de sub-23 das clássicas Liège-Bastogne-Liège e Paris-Roubaix, depois de ter alinhado na Liberty Seguros-Carglass.

A Cofidis destaca a formação do corredor luso, ao lado de João Almeida, Jasper Stuyven, Jasper Philipsen, Ruben Guerreiro e Tao Geoghegan Hart, que "ambiciona prosseguir o seu desenvolvimento nas corridas mais prestigiadas do mundo do ciclismo".

"Para mim, é um sonho tornado realidade. Estou muito feliz por fazer parte da equipa Cofidis e estou ansioso por conhecer os meus futuros companheiros e evoluir com as minhas novas cores. Na Hagens Bermans Axeon tive oportunidade de enfrentar alguns dos corredores que estão atualmente a brilhar e isso fez-me dar o meu máximo para melhorar", afirmou André Carvalho.

Em declarações ao sítio da equipa francesa na Internet, o jovem português definiu-se como 'puncheur' e disse que "gosta de fazer a diferença em corridas de um dia", assumindo-se ainda orgulhoso de alinhar na mesma equipa do francês Guillaume Martin e do italiano Elia Viviani.

"Estamos muito orgulhosos de poder receber o André Carvalho na nossa equipa, na próxima época. O André foi formado numa estrutura que lançou jovens corredores que já deram provas. É uma boa oportunidade para ele e não podemos deixar de ficar satisfeitos com a sua chegada. Este reforço confirma ainda o apoio da Cofidis ao ciclismo português, que brilha, atualmente, ao mais alto nível", afirmou Cédric Vasseur, diretor-geral da equipa.