André Carvalho em quinto no Paris-Roubaix de sub-23

O ciclista português André Carvalho (Hagens Berman Axeon) foi este domingo quinto classificado no Paris-Roubaix destinado a corredores sub-23, ganha este ano pelo britânico Thomas Pidcock (Team Wiggins).Pidcock, de 19 anos, foi o mais rápido no final dos 170,5 quilómetros entre Péronne e Roubaix, num traçado adaptado ao escalão etário que termina no famoso velódromo, batendo o suíço Johan Jacobs (Lotto Soudal sub-23), segundo, e o belga Jens Reynders (Wallonie-Bruxels), terceiro.Na prova, que já foi vencida por grandes nomes como o irlandês Stephen Roche ou o norueguês Thor Hushovd, André Carvalho igualou o resultado que já tinha tido na versão sub-23 de outra clássica, a belga Liège-Bastogne-Liège.O único português em prova integrou a fuga decisiva e acabou a 2.47 minutos do vencedor, que cumpriu a distância em 3h58.36 minutos.