André Domingues vence 14.ª Volta a Portugal de juniores

O português André Domingues (Escola de Ciclismo Bruno Neves) venceu este domingo a 14.ª Volta a Portugal de juniores, após a terceira e última etapa, ganha pelo belga Lars Droogmanns (Mais CT Glabbeek), segundo na geral final.Na última etapa, 112,1 quilómetros entre Fornos de Algodres e Seia, Droogmanns foi o mais forte, atravessando um traçado com seis contagens de montanha em 3:00.38 horas, o mesmo tempo de João Silva (Bairrada), segundo e outro dos resistentes da fuga, e cinco segundos a menos que o colombiano Abner Umba (Ingeniería de Vias/Monsalud), terceiro.Domingues, que tinha assumido a liderança na segunda etapa, terceiro dia de uma prova que arrancou com um prólogo na quinta-feira, acabou por se defender do ataque de 13 corredores na frente, a que se juntou depois o belga Droogmanns.No final, o ciclista natural de Leiria acabou por vencer a prova, acabando com 18 segundos de vantagem para Droogmanns, enquanto o colombiano Steven Bayona (Ingeniería de Vias/Monsalud) foi terceiro a 36.É a primeira vitória portuguesa na competição desde 2016, ano em que venceu João Almeida, ciclista que em 2020 vai correr pela Deceuninck-Quick Step no pelotão WorldTour.Nas classificações secundárias, a Ingeniería de Vias/Monsalud foi a melhor equipa, o belga Tijs Verstappen (Mais CT Glabbeek) foi o vencer nos pontos e Bayona impôs-se na classificação de juniores de primeiro ano, enquanto João Silva venceu a classificação de montanha.