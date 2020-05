André Greipel propõe circum-navegação coletiva virtual solidária

O ciclista alemão André Greipel (Israel StartUp-Nation) anunciou esta quarta-feira a vontade de pedalar, em coletivo, os quilómetros suficientes para uma circum-navegação do globo no dia 3 de junho, para angariar fundos para uma causa solidária.

No dia 3, que é Dia Mundial da Bicicleta, o objetivo de Greipel é juntar, através da plataforma virtual Strava, uma série de participantes que consigam pedalar o suficiente para uma circum-navegação do planeta Terra.

Os fundos angariados com a ação vão reverter para associações que trabalham com consciencialização para a esclerose lateral amiotrófica.

"Tornou-se claro para nós [Greipel, a família e amigos, a equipa e parceiros] que tínhamos de fazer isto, porque a bicicleta é uma invenção agregadora e muito especial. Graças à Katusha e aos utilizadores do Strava por todo o mundo, temos um objetivo comum, e vamos fazer a diferença", explicou o corredor de 37 anos, citado em comunicado.

O alemão é um dos mais conceituados 'sprinters' do pelotão, tendo no palmarés 11 vitórias em etapas no Tour, sete no Giro e quatro na Vuelta.