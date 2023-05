Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

António Barbio: «Todos temos orgulho no que João Almeida está a fazer e na pessoa que é» Ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua conversou com Record antes do início do GP Beiras e Serra da Estrela





• Foto: Reuters