António Carvalho esclarece: «Não tenho qualquer compromisso seja com que equipa for»

"É mentira que tenha compromisso com a W52-FC Porto como vocês referem. Não tenho qualquer compromisso seja com que equipa for", esclareceu o terceiro classificado da Volta a Portugal deste ano.O ciclista de São Paio de Oleiros, de 32 anos, que está em final de contrato com a atual equipa, a Glassdrive, adianta apenas estar "em negociações com várias equipas", não revelando todavia quais são.António Carvalho competiu na W52-FC Porto entre 2016 e 2019, saindo depois para a atual Glassdrive, de onde parece estar de saída.Quanto à W52-FC Porto, a equipa encontra-se suspensa pela UCI, mas parece ser intenção do patrão da equipa, Adriano Quintanilha, manter-se no pelotão profissional, ainda que tenha dito que o objetivo agora era apostar na formação, com a criação de uma academia.Seja como for, a continuidade da W52-FC Porto, ainda que numa estrutura renovada, vai depender sempre de como a União Ciclista Internacional interpretar as alterações que forem feitas na equipa.