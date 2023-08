António Morgado feliz com a prata mas assume: «Gostava de ter conseguido a medalha de ouro»

António Morgado confessou à assessoria da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) que está "super feliz" por ter-se sagrado este sábadoem Glasgow, mas gostaria de "ter conseguido a medalha de ouro".O ciclista, de 19 anos, explicou depois como se desenrolou as últimas voltas para voltar a ser segundo, depois de em 2022 ter conquistado igual resultado em juniores. "Percebi que a fuga possivelmente ia ganhar se não saíssemos do pelotão. Apercebi-me da movimentação do corredor da Eslováquia [Martin Svrcek, 3.º], que me parecia o mais forte de todos, e fui com ele, porque sabia que só indo num grupo pequeno seria possível discutir a corrida. Falhei dois abastecimentos e ia cheio de cãibras na última volta. É um grande resultado para o primeiro ano, estou super feliz, mas gostava de ter conseguido a medalha de ouro".O selecionador nacional, esse, estava ciente de que António Morgado, num dia sim, estaria na discussão do pódio. "Numa corrida perigosa como esta, sabemos sempre como começa, mas nunca como acaba. Mas sabíamos que se não tivesse nenhum azar o António Morgado poderia estar na discussão das medalhas. O nível era muito alto, com atletas mais experientes do que ele, mas o percurso assentava-lhe bem. Foi à procura do resultado e mostrou o valor que tem. Para mim é o sub-23 mais forte do mundo neste momento. Foi pena o corredor francês isolar-se e não haver grande colaboração atrás. Com outra colaboração, poderia ter sido campeão mundial. Não foi hoje, mas um dia vai ser campeão do Mundo", frisou José Poeira.