António Morgado vice-campeão mundial na prova de fundo em sub-23

António Morgado sagrou-se este sábado vice-campeão mundial na prova de fundo sub-23, em Glasgow, ficando a escassos dois segundos do francês Axel Laurance, que se isolou nas últimas voltas do circuito final, para se destacar num grupo de seis unidades, onde estava incluído o ciclista português.Morgado, de apenas 19 anos e a cumprir o primeiro ano como sub-23, junta a medalha de prata agora conquistada à que alcançou em 2022 na Austrália, na mesma prova, mas em juniores.Recorde-se que o ciclista natural das Caldas da Rainha vai dar o salto em 2024 para uma equipa World Tour, a Emirates, com quem assinou até 2026.