Armstrong acusou Landis de ser um "bocado de m...." e já teve resposta

O início da guerra entre Lance Armstrong e Floyd Landis remonta a 2010, quando o segundo, depois de ter perdido o título da Volta à França de 2006 por consumo de doping, confessou que o fez e acusou outros colegas de equipa de também recorrerem ao uso de substâncias ilícitas. Num conjunto de emails enviados a várias autoridades, Landis pormenorizou os métodos e quem o fazia. Entre eles, estava Lance Armstrong.





Agora, depois da estreia documentário da ESPN sobre a vida do ex-ciclista, esta guerra foi ressuscitada, com Armstrong a tecer palavras duras relativamente ao antigo companheiro, na US Postal: "Poderia ser pior. Poderia ser Floyd Landis e levantar-me todos os dias a sentir-me um bocado de merda", afirmou Armstrong, mostrando que não perdoou o que Landis fez.Todavia, a resposta de Landis, não se fez esperar. Em declarações à ESPN, explicou o que o levou a tomar a decisão de denunciar a prática regular de consumo de doping e expressa um desejo para Lance Armstrong: "Espero que encontre um pouco de paz"."Tenho alguma empatia com ele, pois também sofri uma humilhação em público e dói. Queres culpar alguém e, por vezes, é mais fácil encontrar a coisa ou pessoa mais óbvia e culpa-la. Pode culpar-me, o seu caso até poderia ser um segredo, se não fosse eu. Não podia fazer mais. Tinha de limpar a minha imagem. Obviamente que ele não estará feliz com isso. Espero que encontre um pouco de paz na sua vida", reiterou Landis, ainda que explique que foi um processo muito complicado:"Não estava seguro se alguém iria acreditar em mim e se lutas contra tipos como Lance, tens de ir com tudo. Pensei que necessitava de gente com mais força ao meu lado e sabia que o Governo Federal seria propenso a investiga-lo. Foi uma experiência muito traumática, foi um nível de humilhação pública muito duro para mim", salientou Landis.