Armstrong e o dia em que calou Simeoni: «Cometeste um grande erro, posso destruir-te»

A história remete-nos para a Volta a França de 2004 e para imagens que ainda hoje são virais entre Lance Armstrong, que vivia os seus dias de ouro, e Filippo Simeoni. Dois anos antes o ciclista italiano havia testemunhado contra o Dr. Michele Ferrari - o treinador de Armstrong durante as sete vitória do norte-americano no Tour de França, entre 1999 e 2005. E Lance Armstrong perseguiu-o por vingança.





"Cometeste um grande erro. Não deverias ter testemunhado contra o Dr. Ferrari e, especialmente, não me devias ter processado por difamação. Não tenho problemas. Tenho tempo, tenho dinheiro e posso destruir-te quando quiser." Estas terão sido as palavras de Armstrong dirigidas a Simeoni, que as revelou anos mais tarde.Na segunda parte do documentário da ESPN, exibido nos EUA, Armstrong lembra como, em 2013, ele foi a Itália ver Simeoni e pedir-lhe desculpas. "Um campeão não pode rebaixar a esse nível. Tive que me desculpar. Fi-lo em 2013, nove anos depois, e ele disse-me 'durante nove anos a minha vida está associada a ti'", recordou.