«Armstrong é o maior bandido da história do desporto, fez batota toda a vida»

O antigo ciclista francês Jérôme Pineau deixou, em declarações à 'RMC Sport', muitas críticas a Lance Armstrong, frisando que o norte-americano, que teve a carreira marcada por escândalos de doping, é o "maior bandido da história do desporto"."F...-nos a todos. Era tirânico com os companheiros e grosseiro com o pelotão. Estava acima de todas as leis. Metia toda a gente no mesmo saco. Era o mais forte porque fazia mais batota que os demais. Comprou o sistema. É o maior bandido da história do desporto. Por que não se cala? Arruinou gerações inteiras. Até pode ter tido talento, mas tiranizou o pelotão. Tinha o sistema política e desportivo do seu lado...", começou por referir Pineau, de 43 anos.E acrescentou: "Meteu toda a gente no bolso e ainda fez um documentário a contar a toda a gente o que tinha feito. O ciclismo não merece pessoas como tu, Armstrong. Não digas que pagaste pelos outros. Nem todos fomos como tu. Não entendo como consegue dizer algo assim, é escória. Fez batota toda a vida", rematou.