Armstrong e Ullrich são agora amigos: «Éramos os melhores de uma geração de m...»

Lance Armstron e Jan Ullrich têm agora uma relação especial. Mas nem sempre foi assim. O norte-americano, agora com 52 anos, e o alemão, de 49, rivalizaram na estrada nos anos 90 e na década de 2000. Ambos viriam, depois, a ser notícia pelas piores razões, devido ao doping, sendo que Ullrich teve também problemas com drogas, bebidas e depressão."Odiava o resto dos ciclistas. Mas quando vês o Jan com outras pessoas é agradável, não finge. Gosto da sua personalidade, é amigo e generoso. É tudo ao contrário do que eu sou. Não sou assim, salvo no meu círculo de amigos", revelou Lance Armstrong numa conversa ao jornal alemão 'Zeit Magazin'."Se eu e o Armstrong terminaríamos amigos? Por amor de Deus, não! Nunca podia imaginá-lo, pois nunca me interessou manter amizade com o resto dos ciclistas. Quando o conheci dei-me conta que é diferente da sua imagem. Não é frio, nem arrogante e tem um coração enorme", confessou por sua vez Jan Ullrich.Curiosa é depois a opinião que Lance Armstrong tem sobre os tempos em que ambos os ex-ciclistas coabitavam no pelotão. "Éramos ícones nos nossos países. Eu porque tinha superado um cancro e inspirei muitas pessoas. O Jan porque foi o primeiro alemão a vencer o Tour [1997]. Pode parecer que sou pouco modesto, mas éramos os maiores do ciclismo a nível mundial e éramos parte de uma geração de merda."O norte-americano, a quem lhe foram retirados os sete Tours que venceu (1999 a 2005) por ter confessado o uso de substâncias dopantes, mostra revolta. "Enquanto os restantes ciclistas que se doparam puderam continuar a correr, ao Jan, a mim e ao Marco Pantani trataram-nos de forma diferente. É o preço que se paga quando se é o melhor, um símbolo".