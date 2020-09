Arnaud Démare vence segunda etapa da Volta ao Luxemburgo

Rui Oliveira (UAE Emirates) foi esta quarta-feira oitavo classificado na segunda etapa da Volta ao Luxemburgo, num dia marcado pela interrupção da corrida em protesto dos corredores por melhores condições de segurança.

O ciclista português, de 24 anos, cortou a meta em oitavo, ao cabo de 50.06 minutos, necessários para cobrir os 40,7 quilómetros cronometrados pela organização após uma procissão de mais de 100 quilómetros até à meta.

Este foi o mesmo tempo do vencedor, o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), num sprint em que Oliveira lançou o belga Jasper Philipsen, seu colega de equipa, para o segundo posto.

Na geral, o italiano Diego Ulissi, também da UAE Emirates, lidera com quatro segundos para Philipsen, segundo classificado e líder da juventude, com Rui Oliveira a subir uma posição para o sexto posto da geral individual, com o irmão, Ivo Oliveira (UAE Emirates), a cair para 80.º.

O belga Amaury Capiot (Vlaanderen-Baloise) fecha o pódio da geral, também a quatro segundos da liderança, num dia ensombrado pelo protesto dos ciclistas, que se queixam da falta de cortes no trânsito em redor do trajeto.

O italiano Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) denunciou, na terça-feira, a presença de um autocarro estacionado a menos de cinco quilómetros da meta, quando o pelotão rolava "a 70 quilómetros por hora", e a iniciativa concertada levou à neutralização de mais de 100 quilómetros de corrida no dia de hoje.

A terceira de cinco etapas da prova organizada pelo antigo ciclista Andy Schleck decorre na quinta-feira, com 164,3 quilómetros programados entre Rosport e Schifflange, com um total de cinco contagens de montanha no traçado.