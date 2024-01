Atropelamento mortal: mulher de Rohan Dennis arrastada vários metros

Foram revelados já esta segunda-feira novos dados relativos ao atropelamento que resultou na morte de Melissa Hoskins, mulher do ciclista australiano Rohan Dennis, campeão do Mundo de contrarrelógio em 2018 e 2019. A imprensa australiana refere que Melissa Hoskins estava no capô do carro e ainda se agarrou à porta, tendo sido arrastada vários metros.Na porta do veículo foram encontradas impressões digitais de Melissa Hoskins. As autoridades analisam agora as imagens captadas pelas câmaras de videovigilância de outras vivendas da área para perceberem melhor o que se passou.Rohan Dennis foi detido, acusado de "homicídio por condução imprudente e colocação da vida humana em perigo", e entretanto libertado sob fiança. Deverá reponder em tribunal em março.