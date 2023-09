«Bebi uísque como se fosse água até estar à beira da morte»: o relato impressionante de Jan Ullrich

A série documental 'A Caça' será lançada em novembro e passará em revista a carreira de Jan Ullrich, ex-ciclista alemão que venceu uma Volta a França, uma Volta a Espanha e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2000, mas que também admitiu ter recorrido ao doping e, como consequência, ao consumo de drogas."Naquela altura, cada dia era uma questão de vida ou de morte. Consumi muita cocaína, bebi uísque como se fosse água até estar à beira da morte", referiu o antigo ciclista na antevisão da série documental. "Seria uma mentira se dissesse que não enganei ninguém, mas acho que fiz as pazes com o meu passado. Os telespetadores que virem o documentário poderão colocar-se no meu lugar e refletir sobre o assunto".Jan Ullreich foi investigado na sequência da 'Operación Puerto', uma operação realizada em Espanha, no ano de 2006, contra o consumo de substâncias no desporto e que pretendeu desmantelar a rede de dopagem liderada por Eufemiano Fontes. Em 2007, terminou a carreira, mas continuou ligado ao ciclismo como consultor desportivo.