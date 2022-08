Benoot sofre acidente com fratura cervical

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), que ajudou o dinamarquês Vingegaard a ganhar a camisola amarela da última Volta a França, sofreu um acidente segunda-feira, com fratura cervical, e deve falhar o resto da temporada.

"Quero dizer a toda a gente que estou bem. Ontem [segunda-feira], estive envolvido num acidente nos Alpes italianos. Estou no hospital, onde tenho sido bem tratado. Apesar da gravidade da situação, os exames mostraram um pequena fratura na nuca", publicou esta terça-feira o corredor na rede social, Instagram.

Além do triunfo na classificação geral do Tour, destronando o esloveno e bicampeão, Tadej Pogacar (UAE-Emirates), a equipa belga também ficou com a camisola verde dos pontos da Grande Boucle, na posse de Wout van Aert.

Benoot, 28 anos e terceiro classificado na recente Clássica de San Sebastian, ganha pelo compatriota Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), deve ficar de fora dos Mundiais de ciclismo de estrada, entre 18 e 25 de setembro, em Wollongong, Austrália, além da Volta a Espanha, que começa já em 19 de agosto, nos Países Baixos.