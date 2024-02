Bernal já nem sabe o que é o seu "normal", mas continua a querer melhorar

Egan Bernal levanta-se todas as manhãs com o propósito de regressar ao melhor nível, confessando já nem saber o que é "normal" para si dois anos após uma colisão contra um autocarro quase lhe ter custado a carreira de ciclista.

"Já não sei o que é normal para mim. Espero estar melhor do que no ano passado, em que sofri muitíssimo, demasiado. Este inverno já pude treinar sem problemas. Os treinos vão bem, a motivação existe. Continuo a levantar-me todas as manhãs a pensar que quero voltar a ser melhor", revelou em conferência de imprensa na Corunha (Espanha), onde na quinta-feira começa a terceira edição d'O Gran Camiño.

Vencedor do Tour2019 e do Giro2021, o ciclista colombiano da INEOS não voltou ao seu velho 'eu' desde que sofreu um gravíssimo acidente em janeiro de 2022: colidiu a alta velocidade com um autocarro enquanto treinava com outros colegas de equipa no norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além de perfuração dos pulmões, o que obrigou a várias intervenções cirúrgicas.

"[Melhorar] Essa é a minha motivação. Conseguir ou não, é diferente. Não depende apenas de mim. Tentarei, espero que o ano vá bem e que a sorte me acompanhe. E, sobretudo, desfrutar da bicicleta", completou.

As primeiras indicações que o corredor da INEOS deixou esta temporada foram animadoras: conquistou a medalha de bronze na prova de fundo dos Nacionais, depois de já ter sido sexto no 'crono', e terminou a Volta à Colômbia na quinta posição

"Sou muito competitivo e quero sempre mais. Por um lado, deu-me moral não estar tão longe dos melhores, mas, ao mesmo tempo, era a corrida de casa. Quando fiquei em quarto [na quarta etapa], pensei 'raios, queria ganhar?'. Motiva-me estar na discussão, mas estar tão próximo deles dá-me vontade de continuar a treinar e a fazer as coisas bem", contou.

Bernal, único colombiano a vencer a 'Grande Boucle', dividirá pelotão nas estradas galegas com um dos homens que lhe sucedeu no palmarés da prova francesa, considerando que é "uma grande honra correr contra" Jonas Vingegaard.

"Ele é um dos melhores corredores do pelotão neste momento. Espero estar próximo dele e criar-lhe dificuldades para ganhar esta corrida. E é isso. Não tenho demasiadas expectativas para esta prova, mas, pelo menos, temos de tentar endurecer a corrida e ver o que acontece", assumiu.

Para o ciclista de 27 anos, a tática para contrariar a teórica superioridade do atual bicampeão do Tour e da sua Visma-Lease a Bike é "ir ao máximo".

"Temos de fazer um bom contrarrelógio e nunca ter medo deles. Temos uma equipa forte aqui, o Carlos também é um dos melhores. Não é só a Visma, há outras equipas, mas somos competitivos. Não vamos alinhar a pensar que vamos ser segundos", defendeu, referindo-se ao quinto classificado da última Volta a França.

Sentado ao seu lado, um discretíssimo Carlos Rodríguez detalhou que "as sensações estão a ser boas" neste início de temporada, em que ainda só participou na Clássica da Jaén (foi 19.º).

"O trabalho que fizemos neste início de época parece que correu bem. No outro dia, encontrei-me bem, mas a sorte não me acompanhou. Se tudo correr bem, aqui, vamos tentar estar a lutar pelos primeiros postos", prometeu.

O espanhol de 23 anos elogiou o traçado d'O Gran Camiño, definindo-o como "bastante atrativo", por ter "um pouco de tudo", nomeadamente um contrarrelógio na Corunha, que vai marcar diferenças logo na primeira etapa.

Rodríguez abordou ainda as declarações, horas antes, de Vingegaard, que previu que a próxima Volta a França será a mais difícil pela qualidade da concorrência.

"Pela participação, vai ser um dos mais renhidos, com mais nível. Estou ansioso por, se tudo sair bem, estar no início desse Tour. E, com sorte, estar a lutar com eles", declarou.

O jovem espanhol da INEOS reconheceu, no entanto, que 'eles' -- Vingegaard, os eslovenos Tadej Pogacar e Primoz Roglic, e o belga Remco Evenepoel, todos vencedores de grandes Voltas - "já mostraram estar noutro nível" quando comparados consigo.

"Ver como está o meu estado de forma em comparação com Vingegaard pode ser uma referência para eu perceber em que posso continuar a melhorar, no que me aproximo mais e até, com sorte, no que lhe estamos a ganhar", concluiu.

A terceira edição d'O Gran Camiño arranca na quinta-feira, na Corunha, e termina no domingo, no Monte Aloia, em Tui, perto da fronteira com Portugal.