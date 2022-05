Biniam Girmay lesionado num olho

Depois de fazer história no Giro, Girmay magoou-se... com a rolha da garrafa e foi para o hospital Depois de fazer história no Giro, Girmay magoou-se... com a rolha da garrafa e foi para o hospital

O insólito aconteceu com o herói desta terça-feira no Giro . Biniam Girmay lesionou-se num olho, quando a rolha da garrafa de champanhe saltou e atingiu aquela parte do corpo.Está por isso em dúvida a continuidade do eritreu na Volta a Itália, mas a sua equipa, a Intermarché-Wanty, só deverá anunciar a decisão na manhã desta quarta-feira, antes do arranque da 11.ª etapa.