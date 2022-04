Bradley Wiggins assediado por treinador aos 13 anos: «Não contei ao meu padrasto, ele era violento»

Bradley Wiggins, vencedor da Volta a França em 2012, detentor de oito medalhas olímpicas (sete delas em pista), admitiu numa entrevista à revista 'Men's Health UK' que foi sexualmente assediado por um treinador, quando tinha 13 anos."Fui assediado por um treinador quando era mais jovem, tinha uns 13 anos, e nunca o aceitei por completo", explicou quando lhe perguntaram se tinha sido preparado sexualmente. "Isso teve impacto em mim como adulto, mas enterrei o assunto. O meu padrasto era bastante violento comigo, chamava-me maricas por usar licra e coisas assim, por isso nunca pensei dizer-lhe. Era tão solitário... Só queria sair daquele ambiente. Isolei-me. Tornei-me num adolescente estranho em muitos sentidos e penso que as bicicletas surgiram na minha vida por causa da adversidade."O britânico, de 41 anos, é filho do ciclista australiano Gary Wiggins, que deixou a família quando Bradley era ainda muito pequeno, acabando por morrer em 2008 na sequência de uma rixa. "Deixou-nos quando eu era muito novo e conheci-o quando já tinha 18 anos. Desenvolvemos uma relação, mas não nos falámos nos últimos dois anos, antes de o assassinarem...""Era o meu herói. Era um bom ciclista, podia ter sido muito bom, mas era um talento desperdiçado. Era alcoólico, maníaco-depressivo, bastante violento, tomava muitas anfetaminas e drogas (desportivas) nessa altura", acrescentou.Quando venceu a Volta a França em 2012 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, a vida de Bradley mudou, conforme recordou na sua biografia. "Fui empurrado para esta fama e adulação que veio com o sucesso. Sou uma pessoa introvertida e reservada. Não sabia quem eu era, por isso adotei uma espécie de véu de estrela de rock. Não fui realmente eu. Provavelmente foi o período mais infeliz da minha vida. Tudo o que fiz foi ganhar para outras pessoas e as pressões que surgiram por ser o primeiro vencedor britânico do Tour... Realmente lutei com isto", admitiu Wiggins, que chegou a receber da rainha o título de 'sir'.Hoje debate-se com problemas de saúde mental. "Tenho de ter uma rotina, treinar todos os dias é importante. Não beber demasdiado. Com a minha depressão se não me cuidar ela manifesta-se como uma mania."