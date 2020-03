Bradley Wiggins: «Já não há papel higiénico nem paracetamol»

Bradley Wiggins teme que os efeitos do coronavírus sejam devastadores para os ciclistas mesmo depois de o surto estar mais controlado e mostra-se surpreso com o que se está a passar.





"A crise intensifica-se todos os dias e chegou a um ponto em que tiveram de cancelar a última etapa do Paris-Nice. Parecia estranho, que com a grande propagação do vírus em Itália, ocorresse uma prova ali tão perto em Nice. E já não há papel higiénico nem paracetamol", refere, mostrando surpresa por a prova se ter realizado.Bradley Wiggins refere que as consequências serão devastadoras."Se uma prova como o Tour não se realizar será um duro golpe para os ciclistas tendo em conta a quantidade de trabalho que já realizaram. É o seu meio de vida. Continuamos a dizer que é só desporto mas para estes rapazes, com as implicações financeiras dos patrocinadores e equipas, isto pode ser devastador para eles", referiu io antigo ciclista e vencedor da Volta a França.