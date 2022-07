Bruno Silva é o primeiro líder do Grande Prémio Douro Internacional

O ciclista Bruno Silva (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) é o primeiro líder da segunda edição do Grande Prémio Douro Internacional, depois desta quinta-feira ter vencido a primeira etapa, em Tabuaço.



Bruno Silva cumpriu os 117,7 quilómetros da tirada em 3:17.56 horas, impondo-se a Ricardo Vilela (W52-FC Porto), segundo, a três segundos, e André Cardoso (ABTF Betão-Feirense), terceiro, a nove.

Num dia de muito sobe e desce, dedicado a trepadores, a movimentação decisiva chegaria a 15 quilómetros da meta, já depois de a fuga do dia, protagonizada por Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), Luís Gomes (Kelly/Simoldes/UDO) e José Mendes (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), ter sido anulada à passagem do quilómetro 100. O trio destacou-se antes da contagem de primeira categoria e ganhou uma vantagem que lhe permitiu discutir entre si a etapa, com o ciclista de Paredes, vencedor da classificação da montanha da Volta a Portugal em 2021 e 2015, a levar a melhor e a vestir assim a primeira camisola amarela desta edição do Grande Prémio Douro Internacional.

Silva lidera com as mesmas diferenças registadas na etapa para Vilela e Cardoso, que é o líder da montanha.

O Grande Prémio Douro Internacional representa o regresso à competição da W52-FC Porto, depois de não ter sido convidada para o Troféu Joaquim Agostinho.

A três semanas do arranque da Volta a Portugal, João Rodrigues, o vencedor da edição de 2019, foi hoje oitavo, à frente de um grupo que chegou a 29 segundos do vencedor, no qual também estavam Joaquim Silva (Efapel), Delio Fernández (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor) e Joni Brandão e José Neves (W52-FC Porto), outros dos potenciais candidatos à vitória na 83.ª edição da prova rainha do calendário nacional.