Bryan Coquard triunfa no segundo dia da Étoile de Bessèges

Atrás de Coquard, que concluiu os 156 quilómetros do dia, entre Saint-Christol-les-Alés e Rousson, em 3:41.46 horas, ficou Pedersen, no segundo posto, com o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X) em terceiro.

Na geral, Pedersen segue líder, com 17 segundos de vantagem para o francês Mathieu Burgardeau (TotalEnergies), que hoje foi quarto e último ciclista a cortar a meta com o mesmo tempo do vencedor.

No terceiro posto da geral está o italiano Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post), a 21 segundos, quando faltam disputar três etapas da 52.ª edição da corrida.

O único português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), subiu cinco lugares na geral, para 136.º, após hoje cortar a meta no 122.º lugar.

Na sexta-feira, a terceira etapa começa e acaba em Bessèges, com 155 quilómetros 'povoados' de subidas, quatro delas categorizadas.