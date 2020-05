Chegou o dia da verdade para Lance Armstrong

Quando forem duas horas da manhã da próxima madrugada, hora em Portugal continental, a ESPN começa a transmitir a primeira parte do documentário sobre a ascensão e queda da carreira de Lance Armstrong, intitulado ‘30 for 30’. Um documentário que está a ser aguardado com grande expectativa, não só no meio velocipédico mundial. O texano tornou-se, para o bem, primeiro, depois para o mal, uma figura à escala planetária.

A cadeia de televisão norte-americana já desvendou algumas das ‘verdades’ que o antigo ciclista, agora com 48 anos, promete contar, tais como o facto de ter admitido que começou a consumir substâncias ilícitas desde muito novo, desde a primeira época como profissional – recorde-se que foi campeão mundial com apenas 23 anos –, admitindo que esse facto poderá ter originado o aparecimento do cancro anos mais tarde.

Outras das verdades já conhecidas foi a de Lance Armstrong ter forjado a sua certidão de nascimento para poder competir numa prova de triatlo, modalidade na qual começou a carreira.

E serão 10 mil as mentiras que o antigo ciclista vai esclarecer? "No momento em que alguém te pergunta, tu mentes. Será só uma mentira, porque só respondeste uma vez. No meu caso, foram 10 mil mentiras, porque respondi a isso 10 mil vezes", disse.

O documentário da ESPN poderá suscitar reações de vários quadrantes, se o texano for mais além do que apenas o ‘seu’ nome. Será que vai acusar antigos colegas, dirigentes e patrocinadores de ‘parceria’ no esquema de doping? É que ficou a sensação de que Armstrong não terá dito tudo em 2013, quando confessou a Oprah Winfrey ter ganhado as sete Voltas a França sob o efeito de substâncias ilícitas.

Mas já foi dizendo algumas coisas menos boas – "é um pedaço de m..." – sobre o compatriota e um dos seus colegas na US Postal, Floyd Landis.

A segunda parte do documentário será transmitido daqui a uma semana, no dia 31, à mesma hora...É esperar para ver.