Chris Froome diz que recuperação «está a correr bem»

O ciclista britânico Chris Froome (INEOS), a recuperar de várias lesões graves desde junho de 2019, disse esta segunda-feira que a recuperação "está a correr bem" e que voltará a treinar na quinta-feira.

"Espero esclarecer esta questão: estive pela última vez numa sessão de treinos no início de dezembro [do ano passado]. A minha recuperação está a correr bem e vou treinar de novo na quinta-feira. Em frente", escreveu o corredor, de 34 anos, na rede social Twitter.

Antes, o diretor da equipa, Dave Brailsford, já tinha demonstrado o seu apoio ao vencedor de quatro Voltas a França, após vários jornais desportivos apontarem problemas na recuperação.

"Está a colocar toda a coragem e determinação no treino, o que o levou a vencer sete 'grandes Voltas', para estar pronto a tempo do arranque do 'Tour' de 2020", explicou, em declarações ao jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.

Em junho, no Critério do Dauphiné, um acidente durante um treino causou-lhe fraturas na coxa, cotovelo, fémur, esterno e várias vértebras, obrigando a várias operações cirúrgicas, a última das quais em novembro do ano passado.